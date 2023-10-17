100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية في ضيافة المدينة الشبابية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر"بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية، والذي يستمر خلال الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

تضمنت أولى فعاليات البرنامج جلسة إفتتاحية بحضور السيد عبد المنعم - مدير إدارة التطوع، للتعريف بالبرنامج والرد علي تساؤلات الشباب ، تلى ذلك تنفيذ جولة حرة بخليج نعمة .

واستكمالاً للفعاليات نظمت جلسة حوارية أدارها وليد الهواري - محاضر بوزارة الثقافة، تحدث فيها عن تحديات الأمن القومى المصرى، ليتعرف الشباب عن مفهوم الأمن القومى وقضاياه ، بالإضافة الى جلسة أخرى قدمها ياسر صالح - نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في جنوب سيناء، تطرقت الى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتصنيفاتها والدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات لمساعدة الشباب في تأسيس مشروعاتهم والعمل على إنجاحها.

والتقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف الى توفير رعاية طبية للرياضيين فى مختلف المنتخبات واللعبات الفردية والجماعية.

تناول اللقاء تقديم أطروحات حول كيفية توفير الرعاية الطبية للاعبين بمختلف انواعهم والتي تتضمن "قدامي الرياضيين، لاعبي المنتخبات القومية المختلفة، اللاعبين المسجلين في الاتحادات المختلفة".

فى بداية الاجتماع أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود التى يبذلها جميع أعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم وحرصهم على الخروج بمنظومة تخدم الرياضيين في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بجميع الرياضيين في كل الالعاب وتعمل على تسخير طاقاتها من أجل الشباب وخدمة الرياضيين.

