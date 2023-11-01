"البدايات".. دورات تجريبية تستعيد سنوات الإبداع الأولى بقصر الفنون (الأحد)

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إطلاق الدورة الأولى من دورات البدايات التجريبية تتضمن عرضًا من دورات متعددة يستهل به موسم المعارض بقصر الفنون، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر 2023 في تمام السادسة مساءً بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

ماذا تتضمن دورات البدايات التجريبية ؟

"البدايات"، بحسب بيان صدر عن قطاع الفنون التشكيلية؛ هو تَجَمُّع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من جيل الروّاد وحتى جيل الألفيّة؛ خاصة بعد أن تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لنضمن دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.

وأشار القطاع، في بيانه، إلى أن الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا بأنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.

"الفنون التشكيلية" يحتفل بمرور نصف قرن على رحيل طه حسين

يقيم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة وليد قانوش، احتفالية ذكرى مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، اليوم الأربعاء بمتحف طه حسين بالهرم وحتى الخامس من نوفمبر، وتتضمن الاحتفالية ندوات وورشًا ومسرحًا للعرائس.

عن عميد الأدب العربي طه حسين

ولد طه حسين في 15 نوفمبر 1889 بالمنيا لأسرة متوسطة ذات عدد أبناء كبير، وأصيب حسين بالرمد في الرابعة من عمره، مما أدى إلى فقدان بصره.

التحق طه حسين بعد ذلك بالجامع الأزهر عام 1902، ودرس العلوم الدينية والعربية، ونال الشهادة التي تخول له التخصص في الجامعة، ثم التحق بالجامعة الأهلية 1908، فدرس العلوم العصرية والحضارة الإسلامية التاريخ والجغرافيا، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1914، ثم سافر إلى فرنسا في بعثة فدرس في جامعتها، ودرس علم النفس والتاريخ الحديث.

ولم تقتصر حياة طه حسين المهنية على التدريس فحسب، بل شغل وظيفة مراقب الثقافة في وزارة المعارف بين عامي 1939 و1942، ثم عمل مستشارًا لوير المعارف في الفترة من 1942 حتى 1944.

وأسهم طه حسين 1943 في تأسيس جامعة الإسكندرية وعُين مديرًا لها، واستمر في ذلك حتى 1944، وفي 1950 شغل منسب وزير المعارف لمدة عامين، وكانت من أهم إنجازاته في هذه الفترة أنه أقر مجانية التعليم، وأنشأ جامعة عين شم، وكان هذا آخر منصب سياسي يشغله، وتفرغ بعد ذلك للكتابة.

ومن أبرز مؤلفات عميد الأدب، (كتاب الأيام، رواية أديب، دعاء الكروان، تجيد ذكرى أبي العلاء، على هامش السيرة، المعذبون في الأرض) وغيرها الكثير من المؤلفات، التي أسهمت في إثراء الحركة الفكرية والثقافية المصرية.