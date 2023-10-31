الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النائب طارق رضوان يعلق على زيارة رئيس الوزراء إلى شمال سيناء (فيديو)

طارق رضوان
طارق رضوان

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى  شمال سيناء وإطلاق خطة  التطوير الاستراتيجي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "إن المشهد اليوم يعكس المقولة القائلة الصورة تساوي ألف كلمة". 

وأضاف النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc: شاهدنا بلدًا جديدًا يُبنى، وشبكات طرق ومساكن جديدة ومدارس جديدة، محطات تحلية ومحطات صرف صحي، مستشفيات وحدات صحية شبكات طرق تربط المراكز في محافظة شمال سيناء، والجيش المصري متواجد في أكثر نقطة التهابًا يقف ويحمي حدود مصر الغربية، بالإضافة إلى وجود حركة كبيرة عمرانية حدثت في شمال سيناء.

وأوضح أن اللافت للنظر، وما يقشعر له الجسد هو شكل الشباب السيناوي والمصري المرابط على الحدود في معبر رفح، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، متابعًا: "خرجنا من العريش إلى رفح مرورًا بزيارات ميدانية، بمجموعة شباب لا يقل عن 300 إلى 400 سيارة رافعين أعلام مصر وفرحين بزيارة رئيس الوزراء إلى شمال سيناء. 

وأشار إلى أن محافظة شمال سيناء عانت كثيرًا جدًا وكان حجم التنمية فيها ضعيفًا جدًا، لا ترتقي للشكل الذي يجب أن تكون عليه المحافظة، وهو بعكس ما شاهدناه اليوم من تطوير وتنمية.

رئيس الوزراء المصري طارق رضوان مجلس النواب شمال سيناء تنمية سيناء

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