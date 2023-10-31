شوشة: مصر جهزت ميناء العريش البحرى لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر جهزت ميناء العريش البحري لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن 132 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت من معبر رفح لأهالي غزة.

وأوضح أن إسرائيل تقوم بتعطيل دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد شاحنات محملة بالوقود تقف في معبر رفح للعبور إلى غزة.

وتابع محافظ شمال سيناء: "لدينا منظومة متكاملة بشأن عبور المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأشار إلى أن أرصفة ميناء العريش جاهزة لاستقبال المساعدات الإنسانية في غزة.