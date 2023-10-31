الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعيين وزير الخزانة الأمريكى السابق جاك ليو سفيرًا لدى إسرائيل

جاك ليو
جاك ليو

صدّق مجلس الشيوخ على تعيين وزير الخزانة الأمريكي السابق جاك ليو سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، على الرغم من المعارضة الشديدة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن تورطه في الاتفاق النووي الإيراني خلال إدارة أوباما.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد زعيم الأغلبية تشاك شومر أهمية ملء المنصب الشاغر في إسرائيل وسط الصراع الحالي.

وقال: "مع كل ما يحدث في إسرائيل الآن، فإن تثبيت جاك ليو في هذه اللحظة سيكون إحدى أهم عمليات التصويت على الترشيح التي أجراها مجلس الشيوخ منذ وقت طويل".

أضاف شومر: "يتمتع بسجل قوي وطويل ومثبت كموظف حكومي وحليف شرس لإسرائيل، وسوف يساعد في إرسال رسالة دعم قوية لإسرائيل حتى يتم شغل هذا المنصب في أسرع وقت ممكن".

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