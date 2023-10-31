المستشفى الإندونيسى: 400 شهيد فى المجزرة الصهيونية بـ جباليا شمال غزة

قالت إدارة المستشفى الإندونيسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة تحدث إصابات خطيرة، مؤكدةً وقوع 400 شهيد في المجزرة الصهيونية بجباليا شمال غزة.

وأضافت إدارة المستشفى الإندونيسي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي لها بشأن مجزرة مخيم جباليا، أنه يجب إمداد المستشفى بالإمدادات الطبية والأدوية التي تتم عمل الأطقم الطبية، بجانب إمداد المستشفى بالوقود اللازم لاستمرار العمل فيها.

وأعلنت إدارة المستشفى الإندونيسي، أن المستشفى ستتوقف عن العمل خلال أقل من 48 ساعة بشكل كامل بسبب نفاذ الوقود اللازم؛ لتشغيل المولدات الكهربائية وهذا سيؤدي إلى كارثة إنسانية.