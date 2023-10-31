جمال عنايت: سيناء لن تكون وطنًا لأحد سوى المصريين

أكد الإعلامي جمال عنايت، أن سيناء (أرض الفيروز) لن تكون وطنًا لأحد سوى المصريين فقط، وبشكل واضح، لن نتنازل عن حبة رمل واحدة منها.

وأضاف عنايت، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن سيناء اليوم كانت مركز الحدث، حيث إن الرسائل التى صدرت سواء من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أو ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كانت واضحة وتردد صداها في مختلف أنحاء العالم.



وأكد عنايت، أن المسألة باتت واضحة، فقد يسأل البعض عن هذا التأكيد والتركيز على هذا الأمر، لأن المحاولات كانت وما زالت مستمرة فيما يسمى بالتهجير والتوطين والوطن البديل، لكنه لم يحدث أبدًا.