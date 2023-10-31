الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال عنايت: سيناء لن تكون وطنًا لأحد سوى المصريين

جمال عنايت
جمال عنايت

أكد الإعلامي جمال عنايت، أن سيناء (أرض الفيروز) لن تكون وطنًا لأحد سوى المصريين فقط، وبشكل واضح، لن نتنازل عن حبة رمل واحدة منها.

 

وأضاف عنايت، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن سيناء اليوم كانت مركز الحدث، حيث إن الرسائل التى صدرت سواء من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أو ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كانت واضحة وتردد صداها في مختلف أنحاء العالم.
 

وأكد عنايت، أن المسألة باتت واضحة، فقد يسأل البعض عن هذا التأكيد والتركيز على هذا الأمر، لأن المحاولات كانت وما زالت مستمرة فيما يسمى بالتهجير والتوطين والوطن البديل، لكنه لم يحدث أبدًا.

القاهرة الإخبارية سيناء التهجير الوطن البديل

مواد متعلقة

عادل حمودة: "نحن أمام قضية استعمارية واستيطان لا مثيل لها"

البنتاجون: 300 جندى أمريكى إضافيين يتوجهون للشرق الأوسط

"القاهرة الإخبارية": 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

"القاهرة الإخبارية": الخارجية الفرنسية تعلن وفاة طفلين فرنسيين فى غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن موعد الإفراج عن بعض المحتجزين الأجانب

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: التوغل الإسرائيلى استهدف مناطق ساحلية ومفتوحة بالقطاع

دينا أبى صعب: لا حيلة ولا أدوات لدى الأمم المتحدة لتغيير الواقع على أرض غزة

"القاهرة الإخبارية": مقتل جنديين إسرائيليين فى عملية برية بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"