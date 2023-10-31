الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين المصريين بالخارج: زيارة مدبولى للكتيبة 101 ترسم خريطة التنمية لسيناء

محمد عيد
محمد عيد

قال محمد عيد، أمين أمانة المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، إن زيارة د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مقر الكتيبة 101، بحضور رئيس اتحاد قبائل سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بمثابة رسم خريطة تنموية جديدة تشهدها محافظة شمال سيناء، لا سيما بعد بذل مجهودات محمودة عديدة شملت كافة القطاعات وقطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق التنمية المنشودة على أرض الفيروز وتعويضها سنوات مكافحة الإرهاب.

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وأكد أمين أمانة المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، في بيان، أن رئيس الوزراء بعث بالعديد من الرسائل الحاسمة التى تؤكد بشكل قاطع على رفض مصر محاولات المساس بأمن سيناء ووضعها عين الاعتبار والاهتمام، وتوجيه المنظور التنموي لها مهما واجهت من تحديات عصيبة جعلتها بعيدة عن خريطة الأولويات السنوات الماضية، إلا أن القيادة السياسية الحالية بزعامة الرئيس السيسي وجهت بالعديد من الخطط والبرامج لتمكين سيناء سياحيًا واقتصاديًا وسياسيًا وأمنيا من أجل وضعها على خريطة الإنتاج والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم مزيدًا من العمل والاجتهاد ووضع الخطط التي ترسم ملامح خريطة مرحلة التنمية الثانية في سيناء على وجه الخصوص، واستكمال خطى التنمية والبناء بشكل عام، لا سيما أن مصر ما زالت تواجه تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه كافة الدول الصناعية الكبرى، والتي تتطلب تضافر الجهود وتكثيف العمل من أجل تلافي تأثيرات تلك التداعيات خاصة على المواطن البسيط، الذي يجب أن يكون أولوية مستمرة لتلبية احتياجاته ومتطلباته.

محمد عيد المصريين بالخارج حزب مصر أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولي مكافحة الإرهاب

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