"مصر أكتوبر" ينظم ندوة توعوية لحث المصريين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

عقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، ندوة توعوية، أمس الخميس، تحت عنوان "أهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات الرئاسية"، والتي تنظها أمانة المرأة المركزية، في مقر الأمانة العامة للحزب.

وشارك في الندوة كل من الدكتورة رنا النطار أمينة أمانة المرأة المركزية، ولمياء عفرة أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، ورندا العربي أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، والدكتور ماير جرجس مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر، وماجد عبدالجواد أمين المراسم والعلاقات العامة المركزية، وناصر حسان أمين أمانة قسم الجيزة، ومروة محمد محروس أمينة أمانة المرأة بقسم الجيزة.

ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري

وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستورى المهم المتمثل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لافتة إلى أنها بمثابة عرس ديمقراطى مصرى كبير، وقالوا إن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم وليس مجرد الشعور بأن صوته الانتخابي مجرد تحصيل حاصل.

وتابع: "المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا أصيلًا بالدرجة الأولي، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار"، موضحين أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية سيجرى أيام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3) ديسمبر المقبل، كما يجرى التصويت فى جولة الإعادة أيام الجمعة والسبت والأحد (5 و6 و7) يناير المقبل.

رسالة لجميع المصريين فى الداخل

وفي نهاية الندوة، وجه المشاركون رسالة لجميع المصريين فى الداخل والخارج، بالمشاركة بالإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.