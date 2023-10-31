"القاهرة الإخبارية": الخارجية الفرنسية تعلن وفاة طفلين فرنسيين فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت عن وفاة طفلين فرنسيين في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الفرنسية، أن عدد المواطنين الفرنسيين الذين قتلوا في الهجمات على قطاع غزة ارتفع إلى 35، مقارنة بـ31 في السابق، حيث أكدت أن 9 مواطنين فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين، بعضهم محتجز لدى حماس.

وأدانت فرنسا أعمال العنف غير المقبولة التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.