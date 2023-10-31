الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المقاومة الفلسطينية تعلن موعد الإفراج عن بعض المحتجزين الأجانب

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل الآن، أن الفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء بأنهم سيطلقون سراح بعض المحتجزين الأجانب خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت "القاهرة الإخبارية" عن فتح معبر رفح البري غدًا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج في الخارج.

وأكدت القناة الإخبارية أن الاستعدادات المصرية جارية لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة اعتبارًا من يوم غدٍ، إذ تقرر فتح المعبر بدءًا من يوم غد لاستقبال الجرحى والمصابيين الذين أصيبوا جراء موجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتي كان آخرها المجزرة الكبيرة التي ارتكبت في مخيم جباليا وخلفت حتى هذه اللحظة 400 مدني فلسطيني أعزل ما بين جريح ومصاب.

الفصائل الفلسطينية القاهرة الإخبارية المحتجزين الاجانب

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