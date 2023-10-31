الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، إنهم تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو الصهيوني في كل نقاط التقدم ما أسفر عن تدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.

أضاف أبوعبيدة: أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، وتمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.

تابع: "تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد، وعملياتنا الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلًا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية".

كتائب القسام بو عبيدة حماس العدو الصهيونى الدبابات

مواد متعلقة

ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟

فظائع غزة تُفقد إسرائيل تعاطف الشارع الأوروبى والأمريكى

الانتهاكات الجسيمة فى غزة تقلب الرأى العام العالمى ضد أمريكا وإسرائيل

500 صحفى عربى يطالبون بتحقيق دولى فى جرائم الاحتلال فى قطاع غزة

هل أثر القرار العربى فى الأمم المتحدة على حرب غزة؟

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: يجب أن نفعل شيئًا لوضع حد للكارثة فى غزة

مدعى المحكمة الجنائية الدولية: الالتزام بالقانون ليس انتقائيًا ونحقق فى كل المعلومات الواردة إلينا

هل يشكل المتظاهرون ضد إسرائيل ضغطا على إدارة بايدن؟

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

إعادة تدوير هلاوس التهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"