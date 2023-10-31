عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، إنهم تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو الصهيوني في كل نقاط التقدم ما أسفر عن تدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.

أضاف أبوعبيدة: أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، وتمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.

تابع: "تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد، وعملياتنا الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلًا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية".