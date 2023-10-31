الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جباليا

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

دان حزب حماة الوطن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وآخرها مخيم جباليا الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

وتابع "سلطات الاحتلال لا زالت تتجاهل المناشدات والدعوات بوقف العدوان، وتسعى لارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الفلسطينين".

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قيادى بـ"حماة الوطن": الاستثمار والإعمار الركيزة الأساسية لحماية الأوطان

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حماة الوطن: الحرب ضد حماس هدفها تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

وحذر الحزب من حالة الصمت الدولي أمام هذه الجرائم في حق الإنسانية، والتي قد تؤدي لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يؤجج وتيرة العنف والصراع في المنطقة.

ودعا حماة الوطن القوى الفاعلة عالميا بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية وإلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان والاعتراف بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حماة الوطن جلال الهريدي الانتهاكات الاسرائيلية الشعب الفلسطيني مخيم جباليا

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