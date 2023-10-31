"حماة الوطن" يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جباليا

دان حزب حماة الوطن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وآخرها مخيم جباليا الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

وتابع "سلطات الاحتلال لا زالت تتجاهل المناشدات والدعوات بوقف العدوان، وتسعى لارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الفلسطينين".

وحذر الحزب من حالة الصمت الدولي أمام هذه الجرائم في حق الإنسانية، والتي قد تؤدي لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يؤجج وتيرة العنف والصراع في المنطقة.

ودعا حماة الوطن القوى الفاعلة عالميا بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية وإلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان والاعتراف بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.