الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: الحرب ضد حماس هدفها تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، على رفضه التام للجهود الرامية لتهجير الفلسطينيين قسرا إلى مصر، محذرًا من أن ذلك قد يعرض السلام مع إسرائيل للخطر.

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن الحكومة المصرية تعتبر الضغط العسكري والحصار الاسرائيلي علي غزة مخططا لطرد الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

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حماة الوطن: الحرب على حماس هدفها إفراغ القطاع وتصفية القضية الفلسطينية

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حماة الوطن: مشروع قانون الوكالة المصرية يدعم عملية الصادرات

وأوضح "الزهار"، خطورة دعوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالنزوح، موضحا أن تلك الدعوات هدفها تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين، ومثل هذه الدعوات ما هي إلا تحركات مشبوهة هدفها ضرب القضية الفلسطينية تفريغ قطاع غزة من سكانه وهو أمر لا يجب السكوت عليه، ودعوة إسرائيل لبعض الفلسطينيين للنزوح للأراضى المصرية ثم العدول عن ذلك هو دعوة خبيثة الغرض منها تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ومصر لن تقبل بأى تحرك يمس سيادتها.

الدكتور محمد الزهار لجنة العلاقات الخارجية الفلسطينيين حماس العلاقات الخارجية

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