حماة الوطن: الحرب ضد حماس هدفها تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، على رفضه التام للجهود الرامية لتهجير الفلسطينيين قسرا إلى مصر، محذرًا من أن ذلك قد يعرض السلام مع إسرائيل للخطر.

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن الحكومة المصرية تعتبر الضغط العسكري والحصار الاسرائيلي علي غزة مخططا لطرد الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

وأوضح "الزهار"، خطورة دعوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالنزوح، موضحا أن تلك الدعوات هدفها تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين، ومثل هذه الدعوات ما هي إلا تحركات مشبوهة هدفها ضرب القضية الفلسطينية تفريغ قطاع غزة من سكانه وهو أمر لا يجب السكوت عليه، ودعوة إسرائيل لبعض الفلسطينيين للنزوح للأراضى المصرية ثم العدول عن ذلك هو دعوة خبيثة الغرض منها تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ومصر لن تقبل بأى تحرك يمس سيادتها.