الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد اعتذار جرجس شكري.. مَن يتولى أمانة النشر في قصور الثقافة؟

عمرو البسيوني
عمرو البسيوني

تقدم الشاعر جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه كأمين عام للنشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة؛ وذلك في الثالث من أكتوبر الجاري.

رئيس قصور الثقافة يكشف لـ"الدستور" أمر أمين عام النشر الجديد

وبسؤال عمرو البسيوني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة قال إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة تتكون من طارق الطاهر، ومسعود شومان، وغيرهم لبحث أمر منصب أمين عام النشر بالهيئة خلفًا لـ"شكري".

أوضح البسيوني لـ"الدستور"، أنه من المقرر الإعلان عن اسم الأمين العام للنشر الجديد عقب إنتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55.

جرجس شكري يعتذر عن عدم الاستمرار

وكتب جرجس شكري عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:«هذا اعتذار عن عدم الاستمرار في مهمة أمين عام النشر أرسلته لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ عمرو البسيوني الأربعاء الماضى واتفقنا على اللقاء أمس وشكرته بعد مناقشة طويلة دارت بيننا، وهذا الاعتذار تأخر علي الأقل ثلاثة أشهر نظرًا للظروف التى مر بها النشر الموسم الماضي سواء  الخاصة منها ممثلة في الممارسة الخاصة بالطباعة والتى امتدت الإجراءت القانونية الخاصة بها حتى شهر ديسمبر 2022 فلم نستطع البدء في الطباعة إلا بعد 5 أشهر من بداية خطة العام الماضي، ثم توقفت الطباعة مرة أخري بسبب توقف دار الكتب عن  منح أرقام الإيداع لمدة شهرين بعد معرض الكتاب، ورغم هذا صدرت مجموعة كبيرة من العناوين في معرض الكتاب، وقدمت تقريرًا لرئيس الهيئة السابق المخرج المسرحى هشام عطوة حول أسباب تأخير بعض السلاسل نظرا للظروف السابقة، ولم أرغب في تقديم هذا الاعتذار إلا بعد الوفاء قدرالمستطاع بالخطة السابقة، وبالفعل صدرت بعض العناوين في الأيام الماضية والعديد منها قيد الطبع وستصدر خلال الأيام القادمة». 

أضاف:«لذلك كان الأسبوع الماضي هو الوقت المناسب لهذه الخطوة التى تأخرت ثلاثة أشهر. وبهذا تنتهى سبع سنوات قضيتها في مشروع النشر كانت ثرية وممتعة وشاقة وسوف تظل رغم صعوبتها مرحلة مهمة في حياتي. كل الشكر والتقدير والعرفان لمن ساهم في هذا المشروع وشكرا لدعمكم لي في السنوات السابقة».

جرجس شكري الهيئة العامة لقصور الثقافة أمين عام النشر عمرو البسيوني طارق الطاهر

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