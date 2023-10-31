الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيفا: ملف السعودية وحيدًا فى سباق استضافة كأس العالم 2034

السعودية
السعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الثلاثاء، تلقيه طلب ترشيح وحيد فقط لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكان فيفا، قد أعلن فتح باب الترشح لاستضافة مونديال 2034، داعيًا دول اتحادي آسيا وأوقيانوسيا للتقدم بطلباتهم لتنظيم العُرس العالمي.

ونشر فيفا، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أنه تلقى طلبًا واحدًا فقط من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتنظيم المملكة للمونديال، وهو الملف الوحيد بعد نهاية باب الترشح.

وأوضح فيفا، أنه من المتوقع الإعلان عن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2034، في الربع الأخير من عام 2024 القادم.

وحسب البيان، فانطلاقًا من لوائح الفيفا، ستُجري إدارة الاتحاد حوارًا مباشرًا مع الأطراف صاحبة ملفات الترشّح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس الفيفا مسبقًا. 

وسيركز الحوار على المجالات التي حظيت بالأولوية في الرؤية العامة لهذا الحدث، وأبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.

وسينشر الفيفا لاحقًا تقييمه وتقاريره، وفي حال تمت تلبية هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الوطنية المجتمعة في مؤتمر FIFA بتعيين الدولة/ الدول المستضيفة للنسخة المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أفسح الطريق أمام نظيره السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم 2034 فيفا كأس العالم السعودية

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