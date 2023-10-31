مصادر: ندب محمد نبيل لإدارة المشروعات الثقافية بهيئة الكتاب

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة المصرية للكتاب أن د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أصدرت قرارًا بندب الكاتب محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة لرئاسة الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية والنشر بالمستوى الوظيفي بـالهيئة المصرية للكتاب لمدة عام.

محمد نبيل من إقليم القناة الى وسط الصعيد الثقافي

أصدر عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قرارًا بعودة محمد نبيل إلى رئاسة إقليم وسط الصعيد الثقافي في 23 أغسطس الماضي، واستلم مهام منصبه كرئيس للإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي في إطار تعزيز الفاعلية الثقافية والفنية في المنطقة بعد تكيلف المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، الكاتب محمد نبيل رئيسا للإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي في 30 يوليو 2021، وذلك خلفًا لكبير الإخصائيين أمل عبدالله متولي الذي شغل المنصب منذ نوفمبر 2018 وشمل القرار تكليف أمل عبدالله، بتولي منصب رئيس إقليم شرق الدلتا، بدلًا من إقليم القناة وسيناء الثقافي.

عزمي عبدالوهاب رئيسًا لتحرير مجلة "عالم الكتاب"

على صعيد آخر، أصدر د.أحمد بهي الدين قرارًا بتولي الكاتب الصحفي والشاعر عزمي عبدالوهاب لرئاسة تحرير مجلة "عالم الكتاب"، بدلًا من د.زين عبدالهادي الذي تولي رئاسة المجلة لسبع سنوات وتحديدًا منذ سبتمبر 2016.

عزمي عبدالوهاب صدرت له عددٌ من الكتب والدواوين الشعريّة لعل أبرزها «النوافذ لا أثر لها» و«الأسماءُ لا تليق بالأماكن» و«بأكاذيبَ سوداء كثيرة» و«حارس الفنار العجوز»؛ وغير ذلك.

وينشطُ عزمي في مجال التأليف والنشر، كما يكتبُ مقالات بشكل دوري في عددٍ من المواقع على الإنترنت والتي تتعلق في غالبيتها بالقراءة والكتابة بشكل عام وبالشعر بشكل خاصّ.

وفاز عزمي الصحفي بمجلة الأهرام العربي بجائزة الصحافة العربية 2021 عن فئة "الصحافة الثقافية" عن موضوع عنوانه "تاريخ الأوبئة بين الدين والخرافة".