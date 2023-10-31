"تضامن النواب" تناقش استعدادات مصر لمواجهة الأزمات والكوارث

طالب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بملف مواجهة الأزمات والكوارث والاستفادة من التطورات الحديثة والتكنولوجية في هذا المجال.

أشار القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب إلي أن أهمية هذه الجلسة، لاسيما أنها جلسة غير تقليدية تتناول قضية تفرض نفسها على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، هى الأزمات والكوارث، ما هي قدراتنا وإمكانياتنا للتعامل مع الأزمات والكوارث، وهل يمكن تجنب حدوثها وآثارها، والاستعداد الكافي لها.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة د.عبد الهادي القصبي،عصر اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى مصر وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

وقال القصبي: لجنة التضامن تابعت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص هذا الملف، ولديها مخاوف بشأن تحديات هذا الملف ومخاطر الأزمات والكوارث، لذلك اهتمت بعقد هذه الجلسة لبحث هذه القضية الهامة بحضور نحو 13 وزارة.

وأضاف "هناك العديد من الكوارث الطبيعية وغيرها، والعالم الآن يتحدث ويشير بأصابع الاتهام إلى دول تستخدم التكنولوجيا الحديثة في صناعة الكوارث، ومخاوف من تدخل دول لديها إمكانيات وعلماء تستخدمهم في إحداث أزمات في بعض الدول، وهناك من يؤيد ذلك، وهناك من يرى أنها لم تدخل حيز التنفيذ".

وأكد ضرورة أخذ الاستعدادات اللازمة لهذه الأمور، والاستفادة من الخبراء والجهات والإدارات المعنية بالأزمات والكوارث، لافتًا إلى أن هناك في وزارات توجد إدارات للأزمات والكوارث، لكن في بعض الوزارات الأخرى لا توجد إدارات للأزمات رغم أنها جهات أساسية لمواجهة الأزمات، فهذا الملف له خطورته وتحدياته.

وأوضح القصبي:"نفتح هذا الملف ونعلم حجم وقيمة الدولة المصرية الكبيرة، ونعلم قيمة اختيار مصر لتستضيف مؤتمر قمة المناخ، كما يتزامن مناقشة هذا الملف مع الأزمة الفلسطينية واحتياج الشعب الفلسطيني للإغاثة والدعم، وفي أزمة السودان كذلك، وهذا قدر الدولة المصرية، ونحن لا نناقش هذا الملف لننظر له من منظور ضيق، ولكن في اعتبارنا مصر والحفاظ عليها وأمنها واستقرارها، والدولة المصرية مكانتها رائدة في المنطقة ورأينا دورها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وهو الملف الذي يتابعه الرئيس السيسي بنفسه، وأننا لدينا اهتمام من الدولة بمواكبة التطورات في ملف مواجهة الأزمات والكوارث"

وشدد رئيس لجنة التضامن على ضرورة الاقتداء بالقيادة السياسية في التعامل مع الأزمات والمشكلات وسرعة مناقشتها ومتابعتها لإيجاد الحلول اللازمة.

وقال اللواء هشام حسن طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر من أوائل الدول التي ساهمت في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعندنا 120 محطة على مستوى الجمهورية، يتم تجميع البيانات منها ومعالجتها ويتم تحليل الخرائط ومنها يتم عمل التنبؤ، والمعلومات التي تصدر عن الهيئة تكون دقيقة جدًا،

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

وتابع يتم الربط مع قطاع الأزمات في مجلس الوزراء، وهو دوره مرتبط مع غرف العمليات في المحافظات، وهناك ربط كذلك مع جميع المحافظين، فهناك دقة كبيرة ويتم توصيل المعلومة بكفاءة ويوجد في الهيئة واحد من الخبراء المتخصصين في الأرصاد مسئول عن محافظة 24 ساعة، ودورنا مهم جدا في الأزمات والكوارث والإنذار المبكر.

وأكد أنه حال وجود أى أحداث تتعلق بالطقس والمناخ والأمطار والأحوال الجوية وغيرها، الهيئة تتعامل قبلها بوقت كافى في التنبؤ وجمع المعلومات حتى الوصول لمعلومات دقيقة، ونبدأ في الإنذار المبكر.