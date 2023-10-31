الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تصدعات وشروخ خطيرة.. مدرسة الخطاطبة بالمنوفية تستغيث بوزير التعليم (صور)

صورة من شروخ الحوائط
صورة من شروخ الحوائط بالمدرسة

سيطر القلق على أوليا أمور وطلاب مدرسة الخطاطبة الثانوية المشتركة فى محافظة المنوفية بعد ظهور شروخ وتصدعات في حوائط وأساسات مبانيها رغم مرور أكثر من شهر على بداية العام الدراسي، إضافًة إلى ضعف البنية التحتية وتوصيلات الإنترنت اللازمة لطلاب الثانوية العامة.

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في هذا السياق، قال أحد أولياء الأمور (محمد. س)، إن مدرسة الخطاطبة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السادات التعليمية، كان من المفترض أن تخضع لعملية صيانة شاملة  من هيئة الأبنية التعليمية قبل بداية العام الدراسي، مُشيرًا إلى ان الهيئة طلبت من الإدارة التعليمية فك الشاشات وجميع توصيلات الإنترنت، إلا أن المديرية خاطبت الوزارة للاستعانة بالشركة المختصة بفك وتركيب الشاشات وتوصيلاتها والنت والكاميرات ولكن دون رد ".

وأضاف لـ" الدستور": “ هيئة الابنية التعليمية هتلغى الصيانة الشاملة رغم حاجة المدرسة للصيانة في ظل تصدع المبانى وغلق أحد مبانبها بسبب الشروخ والتصدعات في الأساسات، الأمر الذي يُهدد حياة الطلاب والعاملين بالمدرسة”.

وتابع: "أولياء الأمور فى حالة قلق على أولادهم لذلك نطالب من الوزارة أتخاذ اللازم ومخاطبة الشركات المسئولة عن فك وتركيب الشبكات حتى يتم فكها والعمل على صيانة المدرسة حتى يكون الطلاب فى أمان لذلك نحن فى حاجة إلى مساعدة الوزارة لمخاطبة الشركة".

وحصلت “الدستور” على صور توضح حالة التصدع في مباني المدرسة..

الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي التربية والتعليم المنوفية

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