الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير عبرية: قائد جيش الاحتلال أعطي أمر غزو غزة "دون تفسير"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن قائد جيش الاحتلال أعطى أمر الغزو البري لقطاع غزة دون تفسير أمور أخرى، في ظل سعى قوات الاحتلال للقضاء على الفصائل الفلسطينية في القطاع.

فيما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن قائد الجيش في الضفة الغربية المحتلة وقع أمرًا عسكريًا ساري المفعول حتى يناير المقبل وقابل للتمديد وينص على تشديد العقوبة بحق الفلسطينيين الذين توجه لهم اتهامات الانتماء لمنظمة إرهابية أو منظمة غير مرخصة، أو دعم هذه المنظمات، أو التحريض. 

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وينص الأمر أن العقوبة على خلفية هذه التهم ستكون بالحد الأدنى السجن لعام أو عامين.

وقبل قليل، استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم، في قصف إسرائيلي متواصل على منازل في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلا لعائلة "فطاير" في الزوايدة وسط القطاع، وأدى إلى استشهاد 11 مواطنا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

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استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة "نوفل" بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، إضافة إلى عدد من المصابين.

واستُشهد 3 مواطنين في قصف مركبة جنوب مدينة غزة، واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.

 أحزمة نارية من القصف المكثف في حي تل الهوى

كما ضربت طائرات الاحتلال أحزمة نارية من القصف المكثف في حي تل الهوى غرب غزة، الذي يتعرض يوميا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.

وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، شمال غزة، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى، جراء القصف المتواصل على مخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة الزوايدة.

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