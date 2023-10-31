الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يوم تاريخي".. كريم عبدالعزيز: سيناء لها مكانة خاصة في نفوس المصريين

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته بالتواجد خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي التفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء، ووصفه بأنه "يوم تاريخي". 

وقال كريم عبد العزيز، خلال كلمته، إنه فخور بالتواجد وسط أهالي سيناء، وخاصة أنه لها طابعا خاصا في نفوس الشعب المصري، لأنها أرض طاهرة وجميع حروبنا كانت على أرضها. 

كما وجه عبدالعزيز الشكر للدولة على دعوة الفنانين لحضور مؤتمر استعراض جهود التنمية في سيناء، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التنمية الشاملة بسيناء. 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقام الآن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لاستعراض خطط التنمية بأرض الفيروز.

 

 

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