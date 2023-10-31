تحقيقات اتهام سيدة طليقها وعائلتها بالاعتداء عليها بحلوان: مزقوا جسدي

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في اتهام سيدة طليقها وآسرته بالتعدي بالضرب عليها بمنطقة اطلس.



وقالت الضحية شربات عبد المنعم، أنها تعرضت للتعدي بالضرب من طليقها «أحمد. م»، و«رقيه، حنان. ع، ورده.م، سومة. ع، انشراح. ع، أيمن.ا، مصطفى. ا، أحمد. ط» من عائلته.

وقالت إن السبب خلافات عائلية عقب الانفصال لحصولها على مستحقاتها ولكن المتهمين تعدوا عليه بالضرب ومزقوا جسدها ففكرت في تصوير فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لرد كرامتها وحقها بالقانون.

كان تم تداول مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان.



تحرير المحضر رقم ٢٠٤١١ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة حلوان.