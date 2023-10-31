بوابة مصر الشرقية.. تنمية اقتصادية شاملة في شبه جزيرة سيناء

تواصل الدولة المصرية، جهودها التنموية في شبه جزيرة سيناء، لخلق شرايين تنمية جديدة، في إطار توفير الدولة كل المقومات الممكنة لإتاحة فرص واعدة للاستثمار.

واستعرضت جريدة "الدستور" من خلال فيديوجراف، التنمية الاقتصادية، في شبه جزيرة سيناء.

وفي مجال الزراعة، تم تنفيذ سلسلة من المشروعات لتصل المساحة المستصلحة إلى 675 ألف فدان مما يعني إضافة نحو 450 ألف فدان للأرض، كما تم إطلاق عدة مشروعات ضخمة منها مشروع محطة معالجة بحر البقر، والذي يضخ حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء ويعتبر معجزة فنية ووضع في موسوعة جينيس.

شبه جزيرة سيناء تنمية اقتصادية

كما تم إطلاق مشروع مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب، والذي تم تنفيذه لاستزراع مساحة 50 ألف فدان.

وعن تنمية الثروة السمكية تم تنفيذ مشروع مزارع الفيروز السمكية، بالإضافة للمزارع السمكية في شرق القناة والتى بلغت تكلفتها 650 مليون جنيه.

وفي التنمية الصناعية هناك 5 مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، بخلاف المشروعات التى يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، وتم تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية العديد من المصانع مثل مصانع الخام بجفجافة بتكلفة مليار جنيه تقريبًا، ومشروعات مصانع الأسمنت.