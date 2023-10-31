إنشاء 18 كلية ومحو أمية 67.3%.. محور التنمية البشرية بشمال سيناء (فيديوجراف)

تتمتع شبه جزيرة سيناء بمكانة خاصة فى مصر بفضل المقومات الطبيعية والبشرية والاقتصادية الهائلة التي تمتلكها، فضلا عن أهميتها السياسية المرتبطة بالأمن القومي المصري.

وعرضت جريدة "الدستور"، فيديوجراف عن دور محافظة شمال سيناء أرض الفيروز التي شهدت تحول بشأن محور التنمية البشرية، حيث تم محو أمية 67.3% بالمحافظة خلال عام 2022/2021، كما تم معالجة 48.8 ألف حالة على نفقة الدولة بالمحافظة خلال عام 2022.

وتم إنشاء 18 كلية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتم إنفاق 412.7 مليون جنيه تكلفة إنشاء عدد 93 مدرسة جديدة خلال الفترة 2014_2022.

وساهمت الإناث بنسبة 59.4% بالمشروعات متناهية الصغر وجهاز تنمية المشروعات عام 2022، وتم توفير 421 سريرًا إجمالي عدد الأسرة بالمنشآت الصحية بالمحافظة خلال عام 2021.