الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد بمركز ناصر، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، ولتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

محافظ بنى سويف يتابع سير العمل بالكوبري

وتابع محافظ بنى سويف سير الأعمال بالكوبري، الذي يتم تنفيذه على ترعة الإبراهيمة،ضمن مشروعات حياة كريمة،ويستهدف تيسير  الحركة المرورية لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي للقرية، حيث يبلغ طول الكوبري 19  مترًا وبعرض 12 مترا (بجانب 2مشاية بعرض متر واحد لكل مشاية)، ويتم تأسيسه على 40 خازوقًا وذلك وفق تقارير التربة، وبحمولة 70 طنًا، وتم  تنفيذه  شمال الكوبري القديم على بعد أمتار منه.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في مشروع إنشاء الكوبري ويعد مطلبًا جماهيريًا لأهالي قرية أشمنت وتوابعها، نظرًا لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات ذات الصلة، لضمان انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال،خاصة وأن موقع إنشاء الكوبري على ترعة الإبراهيمية يتقاطع مع الطريق الزراعي"بني سويف/ القاهرة"

ورافق المحافظ خلال الزيارة عضوا مجلس النواب النائب محمد سيد جنيدي، النائبة د.منى عبد الله، وعلي يوسف رئيس  مركز ومدبنة ناصر، المهندسة هبة المنشاوي  منطقة تعمير بني سويف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة ومسؤولو الري والطرق وهندسة السكة الحديد والشركة المنفذة ومنسقى حياة كريمة بمركز ناصر.

بني سويف ناصر اشمنت كوبري النواب

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