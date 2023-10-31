"تربية الوادي الجديد" تنظم مهرجانا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

ونظمت كلية التربية بـجامعة الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، مهرجانا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، فى احتفالية خاصة بعنوان "كرنفال welcome day لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2023- 2024"

وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، وبحضور الأستاذ الدكتور وحيد حامد وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور محمد سعد منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية وإشراف إدارة رعاية الشباب بالكلية، وبحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين والطلاب الجدد والقدامى بمختلف الشعب والأقسام بالكلية

تفاصيل المهرجان

وقال الدكتور محمد سعد منسق الانشطة بكلية التربية، إن المهرجان يضم عرضا تقديميا لبانوراما الأنشطة الطلابية، وعرضا تعبيريا حركيا لطلاب الفرقة الأولى شعبة الطفولة ومجموعة من الألعاب الترويجية للطلاب الجدد والقدامى ومباراة كرة القدم، والكرة لطائرة، كرة السلة، بين السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية

بهدف زيادة أواصر الصلة بين طلاب الكلية والترحيب بالطلاب والطالبات الجدد



وفى نهاية المهرجان قدم عميد الكلية جوائز مالية وعينية للطلاب الجدد وخاصة من الطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى وقد نالت الاحتفالية إعجاب الحضور والمشاركين الذين قدموا الشكر للسيد عميد كلية التربية والسادة الوكلاء والسادة اعضاء هيئة التدريس

والعاملين على حفاوة استقبلهم لهم للعام الجامعى الجديد 2023/2024

جامعة الوادي الجديد تنهي الدورة التدريبية بعنوان التسويق الاليكتروني

كما أنهى قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد فعّاليات الدورة التدريبية لوحدة التدريب الإعلامي بقسم الإعلام، بعنوان "التسويق الإلكتروني Digital Marketing"، والتي استمرت خلال يومي الأحد والاثنين 29- 30 أكتوبر.

وأشاد الدكتور إسلام إبراهيم عامر عميد كلية الآداب، بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة لطلاب قسم الإعلام دعمًا لهم وصقل قدراتهم وإكسابهم المهارات الإعلامية التي تؤهلهم لسوق العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود لطفي منسق قسم الإعلام بكلية الآداب، أن القسم يحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة لصنع التميز، والبدء في تقديم دورات مهنية في مختلف فنون الإعلام الصحفية، والإذاعية، والتليفزيونية، وحملات العلاقات العامة والتسويق، وذلك من خلال وحدة التدريب الإعلامي بالقسم، لتحقيق أعلى استفادة تطبيقية للطلاب.