الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: الرئيس السيسى قرر من أول لحظة "تنمية سيناء مع دحر الإرهاب"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي: "كان لدينا خيار أن نحارب ونستمر 10 سنوات للقضاء على الإرهاب دون أن ننفذ أية تنمية، وهذا كان سيعتبر وضعا طبيعيا ومنطقيا لأنها ساحة حرب نقوم فيها بالقضاء على الإرهاب، ولكن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أول لحظة هو تنمية سيناء جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب وهذا ما تعلمناه جميعا كخبراء ومتخصصين".

وأضاف مدبولي: "لتأمين أي مكان من أطماع الطامعين لن يكون من خلال وضع أقوى الجيوش وأكثرها تنظيما وتسليحا فقط، فهذا لا يغني عن التنمية فالأمر الذي يحمي أى مكان من الإرهاب يكون عن طريق تنميته وإشغاله وتعميره حتى لا يستطيع أي أحد أو يفكر بأحلامه أن يكون هذا المكان مطمعا له". 

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وتابع "إن الأسس التى نعمل عليها كدولة هي أن يتم تنمية هذه المنطقة ونقوم بتعويض عشرات السنين التي تأخرت فيها عملية التنمية، لذلك كان إطلاق الرئيس السيسي للمشروع القومي لتنمية شمال سيناء عام 2014، حتى تستمر الحرب على الإرهاب ويتم القضاء عليه، وهذا ما تمكنا منه بالفعل، لكن بالتوازى تتم التنمية اقتصاديا واجتماعيا". 

وأردف قائلا: "لذلك بدأنا الجزء الأصعب وهو وضع البنية الأساسية الكبيرة التى تحتاجها سيناء لتنفيذ عملية التنمية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتحلية وشبكات الطرق والأنفاق التى تربط هذه المنطقة بمصر بصورة كاملة"..مضيفا "إن ما سوف نطلقه اليوم والذى فوضني به الرئيس السيسي بأن أعرضه عليكم، هو الجزء الأسهل والأسرع بأن أقوم بالتنمية والتعمير والإشغال والتنمية الزراعية والاقتصادية والعمرانية والسياحية، أما الجزء الأصعب هو تنمية البنية الأساسية، لذلك قمنا باستغلال فترة الحرب ضد الإرهاب حتى ننفذ القرار الحكيم وهو القيام بكلا الجزءين بالتوازى". 

رئيس مجلس الوزراء الإرهاب الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

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