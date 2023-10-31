رصف 9 شوارع وتفريعات بإجمالي 17 كيلو متر في بني مزار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024، مشددا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة، أن مشروعات الخطة الموحدة لمركز بني مزار شمال المحافظة هذا العام تشمل رصف 9 طرق منها تفريعات شارع العاشر من رمضان بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر بدءا من قاعة حورس وحتي طريق القيس، ورصف تفريعات شارع الحرية بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر من كوبري المحطة وحتى كوبري المشاه، وإعادة رصف شارع الجمهورية بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر من تقاطع شارع بورسعيد باتجاه مدرسة الصناعة، واستكمال رصف شارع ترعة أبو حسيبة بطول 1 كيلو متر من نهاية الرصف حتي نهاية الشارع، ورصف تفريعات طريق البحر بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر من الناحية الجنوبية والشمالية، ورصف تفريعات شارع الجلاء بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر من شارع الجلاء حتي شارع سعد زغلول، ورصف تفريعات شارع سعد زغلول بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر من شارع سعد زغلول حتى شارع بورسعيد، ورصف شارع بورسعيد بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر من تقاطع شارع بورسعيد باتجاه شارع الثورة(تفريعات)، ورصف تفريعات شارع الثورة بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر من الناحية الجنوبية والشمالية.

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