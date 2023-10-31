"الضرائب": منظومة توحيد الأسس تمكن موظفى الدولة من احتساب ضرائبهم

الضرائب تنظم ندوة بالتعاون مع شركة "إرنست أند يونج" لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

- منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية

- المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفى الدولة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة



نظمت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع شركة "إرنست أند يونج" ندوة لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في إطار سلسلة ندوات التوعية المجانية التي تنظمها المصلحة عن المنظومة.

وقال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن اللقاءات والندوات المجانية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني تأتي على رأس أولويات المصلحة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بفتح قنوات تواصل مستمرة مع مؤسسات المجتمع المختلفة للوقوف على أي عقبات أو عراقيل تواجههم عند تطبيق المنظومات الضريبية المميكنة، وكذلك لنشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق هذه المنظومات بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين، ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح "الضباعني" أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.

وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي، قائلًا: إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة، بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور تحتسب الضريبة

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تقوم باحتساب الضريبة وترحيل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها، مضيفا أنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين والمنظومة، حيث إن المنظومة تقوم باحتساب الضريبة وليس لها علاقة باحتساب المرتبات، كما يمكن الإدخال على المنظومة عن طريق شيت الإكسيل أو الإدخال اليدوي من خلال البوابة.

وقال أيمن سعد، مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، خلال الندوة التي نظمتها المصلحة بالتعاون مع شركة "إرنست أند يونج"، إن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي على المجتمع، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى) من المنظومة منذ 15 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى إلزام ممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة اعتبارا من 15 ديسمبر 2023، موضحًا أن البيئة التجريبية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، التي تتيحها المصلحة للممولين قبل الانطلاق على البيئة الفعلية، تهدف إلى إتاحة الفرصة للممولين للتدريب على كيفية الإدخال على المنظومة، دون أي تأثير شكلي أو إجرائي لدى مصلحة الضرائب المصرية.

وأشار إلى أن جميع الشركات أو الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأموريتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار إلزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات- يجب عليها أن تلتزم بالمنظومة بدءًا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، موضحًا أنه يجوز لأي من الشركات أو الجهات التي لم يحن موعد إلزامها بتطبيق المنظومة، طلب الانضمام لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضح "سعد" أنه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الاتصال على الرقم المختصر 16395 ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 1 للاستفسارات الضريبية، أوعلى رقم 2 للاستفسارات الفنية، أو التواصل على رقم الشكاوى على الواتس آب على رقم 0123193954، أو التواصل عن طريق الإيميل [email protected].

كما يمكن الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ودليل الأسئلة الشائعة للمنظومة، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة من خلال الدخول على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

ويمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms.