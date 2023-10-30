الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبراء الضرائب: نؤيد لجنة وزير المالية لتحديد ضوابط عمل المحاسبين المتخصصين

جريدة الدستور

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط وزير المالية لتشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية، لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الجمعية أعلنت بوضوح من اليوم الأول تأييدها لوضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي، من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء الذين يمثلون إساءة للمنظومة الضريبية.

وأكد أن جميع الأطراف متفقة على المبدأ ولكن الاختلاف على الضوابط التي تحكم مهنة المحاسب الضريبي، والذي يمثل همزة الوصل بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأعلن أن الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وإلى شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين لتكون أحد المراجع الأساسية فى الحوار من أجل الوصول إلى صيغة ترضى الجميع، وتكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث ( الممول والإدارة الضريبية والمحاسب ).

وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية تؤيد بشدة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامين يندرج تحتها كل أوجه النشاط المهني.

وطالب "أشرف عبد الغني"، وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية لاحتواء أي اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.

- أهم مؤشرات الاستدامة المالية إقرارات الضرائب إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم إلغاء الضرائب أموال الضرائب

مواد متعلقة

الضرائب: منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة فى التطبيق

"خبراء الضرائب المصرية": تجربة المدن الصناعية توضح دور الإعفاءات فى جذب الاستثمارات

الضرائب تطالب ممولي منظومة الإيصال الإلكتروني بالتسجيل في "فاتورتك"

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع في بيت "جدتي"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة