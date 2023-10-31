مياه البحر الأحمر: 40 مليون جنيه لدعم الحملة الميكانيكية لخدمة العملاء فى حالات الطوارئ

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر توفير دعم مالي للحملة الميكانيكية في الشركة بعدد 6 سيارات مياه بتكلفة 40 مليون جنيه، لخدمة عملاء الشركة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة التي تتسبب في انقطاع المياه عن بعض المناطق أثناء إجراء أعمال الصيانة لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، في حالة استقبال أي شكاوى خاصة بانقطاع مياه الشرب، لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

في السياق ذاته، قام رئيس شركة المياه بتفقد سيارات ومعدات الشركة للتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري في حالة تعرض أي مدينة من مدن المحافظة لأمطار أو سيول. وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل من المهندسين والفنيين والمشرفين والكيميائيين والعمال، حيث يتم تواجدهم بنظام النوبتجية والتعمل بالتناوب طوال ٢٤ ساعة.