الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه البحر الأحمر: 40 مليون جنيه لدعم الحملة الميكانيكية لخدمة العملاء فى حالات الطوارئ

شركة مياه البحر الاحمر
شركة مياه البحر الاحمر

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر توفير دعم مالي للحملة الميكانيكية في الشركة بعدد 6 سيارات مياه بتكلفة 40 مليون جنيه، لخدمة عملاء الشركة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة التي تتسبب في انقطاع المياه عن بعض المناطق أثناء إجراء أعمال الصيانة لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، في حالة استقبال أي شكاوى خاصة بانقطاع مياه الشرب، لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

في السياق ذاته، قام رئيس شركة المياه بتفقد سيارات ومعدات الشركة للتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري في حالة تعرض أي مدينة من مدن المحافظة لأمطار أو سيول. وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل من المهندسين والفنيين والمشرفين والكيميائيين والعمال، حيث يتم تواجدهم بنظام النوبتجية والتعمل بالتناوب طوال ٢٤ ساعة.

مياة البحر الاحمر درجة الاستعداد القصوى مياه الشرب حالات الطوارئ البحر الاحمر أرصفة موانئ

مواد متعلقة

لمتابعة الخدمات الطبية.. "صحة البحر الأحمر" تجرى جولات مكثفة ومفاجئة على المستشفيات

أجهزة البحر الأحمر تواصل جهودها لإزالة آثار السيول

RESILLIENT LADY تصل ميناء سفاجا: أهلاً بـ3451 سائحًا

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

سيول شديدة بجبال الشلاتين جنوب البحر الأحمر (فيديو)

اليوم.. مرسي علم تستقبل 4 آلاف سائح علي متن 27 رحلة طيران

بعد إزالة آثار السيول.. فتح طريق "سفاجا - قنا" من الاتجاهين

رئيس سفاجا يتابع عمليات إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة بطريق "قنا- سفاجا"

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

وصول رئيس الوزراء لمقر الكتيبة 101 برفقة رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف