بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في القداس الختامي للجمعية العامة العادية الـ16

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في القداس الختامي للجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، التي ترأسها قداسة البابا فرنسيس، ببازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان.

شارك أيضًا أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق الكاثوليك، وعدد من الآباء الكردالة، والبطاركة، والمطارنة والأساقفة، والكهنة، والرهبان والراهبات، والمؤمنين.

وللمناسبة ألقى بابا الفاتيكان عظة قال فيها بحجة جاء أحد معلمي الشريعة إلى يسوع، فقط لِيُحرِجَهُ. لكن سؤاله مهم وآنيٌّ على الدوام، ويشق طريقه أحيانًا إلى قلوبنا وإلى حياة الكنيسة: "ما هي الوصية الكُبرى؟". نحن أيضًا، المنغمسون في نهر التقليد الحي، نسأل أنفسنا: ما هو الشيء الأكثر أهمية؟ ما هو المحور المُحرِّك؟ ما هو الأهم، لدرجة أن يكون المبدأ المُلهم لكل شيء؟ إنَّ جواب يسوع واضح: " أَحبِبِ الرَّبَّ إِلَهَكَ بِكُلِّ قَلبِكَ وَكُلِّ نَفسِكَ وَكُلِّ ذِهنِكَ. تِلكَ هِيَ الوَصِيَّةُ الكُبرى وَالأولى. وَالثّانِيَةُ مِثلُها: أَحبِب قَريبَكَ حُبَّكَ لِنَفسِكَ".

تابع البابا فرنسيس يقول أيها الإخوة الكرادلة، الإخوة الأساقفة والكهنة، الرهبان والراهبات، الإخوة والأخوات، في ختام هذه المرحلة من المسيرة التي قطعناها، من المهم أن ننظر إلى "المبدأ والأساس" الذي منه يبدأ كل شيء: محبة الله بكل حياتنا ومحبة القريب محبتنا لأنفسنا. لا استراتيجياتنا، ولا حساباتنا البشرية، ولا موضة العالم، بل محبة الله والآخرين: هذا هو قلب كل شيء. ولكن كيف يمكننا أن نترجم اندفاع المحبة هذا؟ أقترح عليكم فعلين، حركتين للقلب أود أن أتأمل فيهما: العبادة والخدمة.

أضاف الحبر الأعظم يقول الفعل الأول العبادة. الحب هو عبادة. العبادة هي الجواب الأول الذي يمكننا أن نقدمه لمحبة الله المجانية والمدهشة. إن دهشة العبادة هي أمر أساسي في الكنيسة. فالعبادة، في الواقع، تعني الاعتراف بالإيمان بأن الله وحده هو الرب وأن حياتنا، ومسيرة الكنيسة، ومصير التاريخ يعتمدون على حنان محبته. إنه معنى الحياة.

تابع الأب الأقدس يقول نعم، من خلال عبادته نحن نكتشف مجدّدًا أننا أحرارًا. لهذا السبب، غالبًا ما ترتبط محبة الرب في الكتاب المقدس بمحاربة جميع أشكال عبادة الأوثان. إنَّ الذي يعبد الله يرفض الأصنام، لأنه فيما أن الله يحرر، الأصنام تستعبد. هي تخدعنا ولا تحقق أبدًا ما تعد به، لأنها "صنع أيدي البشر". إن الكتاب المقدس صارم ضد عبادة الأوثان لأن الأصنام هي عمل الإنسان وهو يتلاعب بها، في حين أن الله هو الحي على الدوام، "الذي لم يُخلق كما أعتقد، والذي لا يعتمد على ما أتوقعه منه، والذي يمكنه بالتالي أن يقلب توقعاتي، لأنه حي. والدليل على أننا لا نملك دائمًا الفكرة الصحيحة عن الله هو أننا أحيانًا نشعر بخيبة أمل: كنتُ أتوقّع ذلك، كنت أتخيّل أن الله سيتصرف بهذه الطريقة، ولكنني كنت مخطئًا. وبهذه الطريقة نسير مجدّدًا درب عبادة الأوثان، ونريد من الرب أن يتصرف بحسب الصورة التي رسمناها له". إنها مخاطرة يمكننا دائمًا أن نخوضها: أن نفكّر بأننا "نسيطر على الله"، ونحبس محبته في مخططاتنا. ولكن تصرّفه هو على الدوام غيرُ متوقَّع، وبالتالي يتطلب الدهشة والعبادة.

