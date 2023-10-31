الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة بسوهاج" تنظم ورشة عمل للشباب حول الانتماء والعلامات التجارية الشخصية

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

نفذ عدد من متطوعي وزارة الشباب والرياضة بسوهاج  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ورش عمل عن الانتماء والتطوع والعلامات التجارية الشخصية  بمركز شباب الحما لـ35 شابا وفتاة بحضور عباس محمد مدير ادارة شباب طما وذلك تحت إشراف الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وبمتابعة محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.

وتضمن اللقاء الحديث عن التسلسل التاريخي للقضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الأحداث الحالية التى تمر بها فلسطين.

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 وتناولت ورشة العمل عن العلامات التجارية الشخصية المقصود بها وأهميتها والخطوات المتبعة في ذلك.

ووجه الدكتور محمد فريد شوقى وكيل الوزارة بالتوسع في تنفيذ تلك الورش بمراكز الشباب علي مستوي المحافظة والجامعات والمدارس.

ختام معسكر مشواري بمركز شباب مدينة جرجا

على الجانب الآخر، شهدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ختام معسكر مشواري بمركز شباب مدينة جرجا للفئة العمرية من 21 حتي 24 عام

وأوضح الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن برنامج مشواري يعد شراكة فعالة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف الدولية.

وأضاف أن برنامج مشواري هو مكون لتنمية مهارات الشباب والنشء علي المهارات الحياتية المختلفة.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بالمشروع وبأنه يحظى بقبول كبير بين الشباب
وفي نهاية التدريب تم توزيع شهادات التدريب على الحضور وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.

مسابقة بحثية عن حرب أكتوبر المجيدة بمركز شباب بناويط بالمراغة

كما نفذت إدارة مركز شباب بناويط التابعة لإدارة شباب المراغة اليوم الإثنين الموافق ٣٠ من أكتوبر  ٢٠٢٣ مسابقة بحثية عن حرب أكتوبر المجيدة وذلك بمقر مكتبة مركز شباب بناويط بالمراغة.

وتهدف هذه النوعية من المسابقات البحثية حول تنمية مدارك  المشاركون في المسابقة ومعرفة فضل العزيمة والإصرار وعزة النفس وعدم الخضوع لأى معتدى مهما كان.

وشملت المسابقة البحثية مجموعة متنوعة من الأبحاث حول كيفية الإعداد للحرب ومدي روح الولاء لدي الشعب المصري للتصدي للعدو ونشر السلام بعد أخذ الحق.

وفى نهاية المسابقة تشكلت مجموعة من المعلومات المجمّعة من بين  المشاركين والمقيّم تركزت حول الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة وكيفة مجابهة اي عدو غاصب.

ومن جهته شدد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج علي ضرورة التعرف علي فضل الجيش المصري العظيم ومدي حرص القيادة علي عدم الانكسار والخضوع لأي ضغوط مهما كانت.

 

 

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد فريد شوقى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة لقضية الفلسطينية

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