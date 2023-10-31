رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

رئيس الوزراء يزور معبر رفح الحدودي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد زار معبر رفح الحدودي لمتابعة عملية تنظيم دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، التي تقدمها مصر في إطار دعمها للقضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.