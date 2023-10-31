الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

رئيس الوزراء المصري
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 رئيس الوزراء يزور معبر رفح الحدودي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد زار معبر رفح الحدودي لمتابعة عملية تنظيم دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، التي تقدمها مصر في إطار دعمها للقضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى معبر رفح مصر قطاع غزة

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