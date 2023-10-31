عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 والقنوات الناقلة

يحرص عشاق كرة القدم والمحبين مع بداية صباح اليوم على معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة كافة المباريات بشكل حصري ومباشر.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 والقنوات الناقلة

يستعرض “الدستور” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 31 في شهر أكتوبر لعام 2023، والذي سيشهد عدة مواجهات ببطولة، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء مواجهة بين النصر وضيفه الاتفاق، وذلك في إطار مواجهات دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سيحل الاتحاد ضيفًا على الفيحاء.

ويستقبل الفتح نظيره الشباب، كما سيلتقي أبها مع مضيفه الأهلي.

موعد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023

كأس الملك

الفتح × الشباب 03:15

التعاون × الوحدة 03:15

النصر × الاتفاق 05:45

الفيحاء × الاتحاد 04:45

الأهلي × أبها 09:00

دوري يلو السعودي

القيصومة × الخلود 04:10

الجندل × هجر 04:30

كأس ألمانيا

هامبورغ 08 × جروتر فيورث 0:00

سانت باولي × شالكة 04: 08:00

شتوتجارت × يونيون برلين 08:00

فولسفبروج × لايبزيج 08:00

كـأس إيطاليا

كريمونيزي × تشيتاديلاا 05:00

ساليزنيتانا × سامبدوريا 08:00

بولونيا × هيلاس فيرونا 11:00

مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

مباراة فريقي الفتح والشباب في تمام الساعة (2:15 مساءً بتوقيت القاهرة)، (3:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(4:15 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد في تمام الساعة (4:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، (5:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(6:45 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

اقرأ أيضا:



موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

مباراة فريقي النصر والاتفاق في تمام الساعة (4:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، (5:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(6:45 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مباراة فريقي الأهلي وأبها في تمام الساعة (8 مساءً بتوقيت القاهرة)، (9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(10 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة السعودية الرياضية 1.