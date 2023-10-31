حلمى زكى لـ"الشاهد": السادات اتخذ قرار الحرب وما قام به معجزة

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن هناك شخصيات أثرت بشكل مباشر على حرب 1973 وأولهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السادات اتخذ قرار الحرب ولا يوجد رئيس دولة في العالم كان يأخذ قرار حرب في موقفنا وموقف إسرائيل كمقارنات، ولذلك وصف ماحدث بأنه معجزة بكل المقاييس العسكرية.

وتابع، أن الفريق محمد علي فهيم قائد فريق الدفاع الجوي، وهو القائم على إنشاء حائط الصواريخ ولولا حائط الصواريخ لما كان الانتصار، والتحضير للحرب كان دائرة بدأت بحائط الصواريخ، وكذلك اللواء باقي زكي يوسف، صاحب فكرة فتح الثغرات خط بارليف بخراطيم المياه.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.