الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل انضمامه للصاعقة والكتيبة 13 ببورسعيد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحلمى زكى

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الشباب في وقته كان لديهم جزئية الوطنية، مشيرًا إلى أن والده لأنه كان وطنيًا جدًا وكان يعشق مصر وجمال عبدالناصر والجيش، هو من زرع فيهم الوطنية هو وشقيقه وكان دافعًا لهما للالتحاق بالكلية الحربية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما تخرج انضم للصاعقة الكتيبة 13 في بورسعيد وكانوا يتدربون على عمليات عبور وأماكن مشابهة لظروف القناة وليست بارتفاع الساتر الترابي والمكان كان بجوار ترعة حتى يكون المكان مشابها له.

وأكد أنه تم تدريبهم على عملية عبور وظل أحد الضباط يرصد حركة دورية إسرائيلية لمدة 30 يومًا ويسجل توقيت الدورية عندما تتحرك في منطقة بورسعيد.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي زكي للصاعقة الكتيبة 16 بورسعيد جمال عبدالناصر حركة دورية إسرائيلية

مواد متعلقة

محمد عزمى يوضح لـ"الشاهد" مهامه خلال حرب أكتوبر

محمد عزمى يتحدث لـ "الشاهد" عن أهم درس تعلمه من حرب أكتوبر

محمد عزمى لـ"الشاهد": الجماهير رفضت تنحى عبدالناصر

محمد عزمى يشرح لـ"الشاهد" تفاصيل يوم 7 أكتوبر فى الحرب

عزمى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل انضمامه لكلية الضباط الاحتياط: "اتوصوا بينا جامد"

محمد عزمى لـ"الشاهد": تدربنا على كل الأسلحة قبل حرب أكتوبر

محمد عزمى يكشف لـ"الشاهد" لحظات ما قبل حرب 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. البيت الأبيض: نثق فى زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميا

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة