سياسى فلسطينى لـ"الدستور": الجهود المصرية غيرت مسار الحرب الإسرائيلية على غزة

قال الباحث الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن الجهود المصرية للحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مستمرة منذ عقود، مُشيرًا إلى نجاح جهود مصر الدبلوماسية في إقناع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وادخال المساعددات لأهالي القطاع المحاصر.

وأضاف "مطاوع" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالتوازي مع ذلك واصلت الدولة المصرية جهودها لوقف إطلاق النار بالقطاع، وضمان وصول المساعدات للمدنيين بداخله إنقاذًا للوضع الإنساني المتردي هناك.

وتابع: الجهود المصرية حققت العديد من النجاحات منذ بداية الحرب، فقد أحبطت مخطط التهجير، كما نجحت في توصيل المساعدات الإنسانية، فضلا عن دورها في مفاوضات التهدئة وتبادل المحتجزين.



يأتي ذلك في وقت وسعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها بقطاع غزة، بعد 3 أسابيع من حصار فرضته على القطاع وسط قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف البنية التحتية والمدنيين في غزة.