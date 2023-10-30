الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: السيسى أفسد خطة إسرائيل وأمريكا بتصفية القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال ماك شرقاوي، الباحث في العلاقات الدولية، إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه صهيوني، مؤكدًا أن الصهيونية ليست دينًا، لكنها حركة أو فكر.

وأضاف ماك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "dmc" أن خطة إسرائيل أن تصبح فلسطين دولة بلا شعب قديمة وينفذونها، الآن، وفلسطين كانت دولة وكانت قوية في وقت كان لديها 1030 مصنع في الوقت الذي لم تكن فيه دول بعينها فيها مصانع.

أشار إلى أن أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا، قال إنه لا بد من الحرب البرية وأنه لا بد أن تنتصر إسرائيل، مؤكدًا أن وزير الخارجية دوره نزع فتيل الأزمة وليس إشعالها.

وأكد أن روسيا لم تصمت وبدأت قطع حربية تنضم للأسطول البحري اليوم أمريكا بدأت تنسق مع إيران صفقة على ألا تدخل في الحرب.

الرئيس السيسي منع خطة تصفية القضية الفلسطينية

وتابع: أنه يوجد شخص في المنطقة يمنع خطة إسرائيل وأمريكا وهو الرئيس السيسي وإصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية، ومكالمة الرئيس السيسي مع بايدن تؤكد ذلك حتى إن الأخير قال إن فكرة تهجير الفلسطينيين غير مقبولة. 

ماك شرقاوي الرئيس السيسي خطة إسرائيل وأمريكا تصفية القضية الفلسطينية جو بايدن فلسطين وزير خارجية امريكا

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