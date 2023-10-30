تقارير: واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل لبقاء الاتصالات وإمدادات المياه فى غزة

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للحفاظ على شبكات الاتصالات في غزة وإعادة المياه.



ووفقاً لشبكة سي إن إن، فقد تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لضمان بقاء شبكات الاتصالات في غزة عاملة، وكذلك استعادة الخدمات الأساسية للمياه والوقود، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في تصريحات له: أوضحنا لحكومة إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أن شبكات الاتصالات بحاجة إلى استعادة، ويسعدنا أنهم اتخذوا خطوات للقيام بذلك.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في ضمان توصيل الوقود إلى غزة.

كما أبرمت الولايات المتحدة أيضًا اتفاقًا مع إسرائيل لإعادة تشغيل خط مياه ثانٍ إلى غزة، وفقًا لميلر، ولكن "هناك مشكلات تتعلق بتضرر أجزاء من هذا الخط فعليًا".

تعليق رحلات الطيران من إسرائيل



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، اليوم الإثنين، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلق رحلات الطيران العارض للأمريكيين خارج إسرائيل يوم الثلاثاء بسبب نقص الطلب.

وقال ميلر إن الطلب على الرحلات الجوية انخفض باستمرار، وغادرت رحلة يوم الأحد وعلى متنها خمسة ركاب فقط.

وتابع: لقد شهدنا باستمرار انخفاض الطلب على رحلاتنا الجوية المستأجرة، حيث كان لدينا الكثير من الرحلات الجوية بقدرة 50٪، وأعتقد أن عدد المقاعد التي عرضناها، قد تم شغل ما يقرب من 25% منها بالفعل.

وأكد: "لقد أبلغنا الجميع أن رحلة الطيران المستأجرة غدًا هي آخر رحلة نخطط لها حاليًا، لذا إذا كانوا يريدون المغادرة، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. وقال ميلر: "لا تنتظروا رحلة أخرى"، لكنه أضاف أنهم سيواصلون "إجراء التقييمات في الوقت الحقيقي حول ما إذا كان هناك طلب إضافي".

وفي هذه الأثناء، لا يزال الأمريكيون في غزة محاصرين حيث لا تزال بوابة رفح مغلقة وألقى المسئولون الأمريكيون اللوم بشكل مباشر على حماس.