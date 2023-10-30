تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء مختلفة من قطاع غزة

تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من قطاع غزة، حسب نبأ عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

نتنياهو: الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات للاستسلام

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار، مقارنا ذلك بموقف الولايات المتحدة بعد حادثة بيرل هاربر في عام 1941 وهجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أوضح موقف إسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. تمامًا كما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد قصف بيرل هاربور، أو بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. إن إسرائيل لن توافق على وقف الأعمال العدائية مع حماس بعد الهجمات المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر".

وأضاف نتنياهو أن "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لاستسلام إسرائيل لحماس، والاستسلام للإرهابيين، والاستسلام للهمجية، لن يحدث ذلك".