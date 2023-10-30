الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رشا" تستغيث بمحكمة الأسرة: "طردني في الشارع وطلقني غيابي"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

«آمنته على نفسي وحياتي واديته كل فلوسي وفي الآخر طردني بولادي في الشارع».. بهذه الكلمات روت سيدة مأساتها أمام  محكمة الأسرة بالقاهرة.

وقالت السيدة «رشا. ك» إن طليقها «عصام. م»، غدر بها وطردها في الشارع عقب الاستيلاء على كل أموالها وميراثها من أسرتها ولم يراعِ الله في أطفاله.

وبدأت المسكينة تروي تفاصيل مأساتها قائلة: «تعرفت على زوجي منذ ما يقرب من ثمانِ سنوات خلال عملنا في مكان واحد في مجال التجارة، وبدأ كل منا يواجه الآخر بمشاعره ووجدت فيه الحكمة وطولة البال وأعجبت به ووافقت على الفور لطلبه للزواج».

وتابعت: «وعلى مر الأيام بيننا وبالمعاشرة وعلى فراش الزوجية رزقت منه بطفلين هما شريف وعمر، ولكن فجأة انقلب الحال ودبت الخلافات الزوجية بيننا بسبب رغبته في أخذ ميراث أهلي مني للتجاره به وبسب كثرة إصراره وإلحاحه وافتعاله المشاكل وافقت على طلبه ولكن عقب ذلك بدأ يعاملني بطريقة بشعة لا اتحملها».

واستطردت السيدة مأساتها قائلًا: «اعترضت على معاملته وطلبت مني إعادة أموالي فما كان مني غير رمي في الشارع وطردي من المنزل، وعقب ذلك طلقني غيابي وطلب حضانة الأطفال وأقام العديد من الدعاوي ضدي منها رقم 413 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة».

محكمة الأسرة بالقاهرة سيدة زواج طليق

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