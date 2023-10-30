رئيس اتحاد عمال مصر: جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية غيرت من النظرة الدولية

قال محمد عبدالعزيز جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية غيرت من النظرة العالمية التي كانت تنحاز بشكل واضح للجانب الإسرائيلي دون وجه حق، حيث أصبح عدد من دول العالم يطالبون بوقف الجرائم الصهيونية مع فتح الحدود أمام المساعدات الإنسانية لنجدة الشعب الفلسطيني.

القومية المصرية

وأكد محمد عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر أجبرت العالم بأكمله على احترامها نتيجة موقفها الواضح من القضية الفلسطينية منذ بداية هذه الغارات الأخيرة الأعنف منذ بداية الاحتلال.

تهجير الفلسطينيين

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد بشكل قطعي بأن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء على الإطلاق، وأن تسوية القضية الفلسطينية لن يكون على حساب القومية المصرية، كما أكد أن المساعدات الإنسانية لفلسطين ستصل إليهم عاجلًا أم أجلًا.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح ينادي باسم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، حيث لا بد من الاعتراف الدولي بأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين".