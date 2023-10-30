دعاية قاسية.. أول تعليق من عائلات المحتجزات الإسرائيليات

عقدت عائلات المحتجزات الإسرائيليات الثلاث الذين ظهروا في مقطع فيديو نشرته حركة حماس، مؤتمرًا صحفيًا في تل أبيب، بعد أن أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفيديو ووصفه بـ“دعاية نفسية قاسية”.

وكشفت العائلات عن معلومات حول المحتجزات اللاتي ظهرن بالفيديو، زاعمين أنه من المرجح أنهم قاموا بتصوير الفيديو تحت التهديد.

وقال ريموس ألوني، والد دانييل - إحدى المحتجزات- إن قلبه "كاد يتوقف عن النبض" عندما شاهد صورتها على شاشة التلفزيون، مؤكدًا أنه تم احتجاز ابنته الأخرى شارون وثلاثة من أحفاده.

وناشد الصليب الأحمر حركة حماس، بإظهار جميع الرهائن المحتجزين في غزة، والمطالبة بطبيب لفحصهم جميعا.

وحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على "بذل كل جهد ممكن لإعادتهم إلى وطنهم"، مضيفا أن احتجاز النساء والأطفال وكبار السن "جريمة ضد الإنسانية"، بحسب صحيفة الجارديان.