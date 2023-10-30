رئيس حزب الجيل: حرب إسرائيل على غزة كشفت عن المخطط الإسرائيلى ضد مصر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن حرب إسرائيل على غزة هذه المرة فضحت وكشفت عن المخطط الإسرائيلي تجاه الدولة المصرية، حيث تريد القوات الإسرائيلة تسوية القضية الفلسطينية من خلال هجرة مواطني غزة إلى سيناء.

الدور المصري في نصرة فلسطين

وأكد الشهابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت أن الأمن القومي المصرية لا يمكن لأحد تجاوزه أو المساس به.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحيا القضية الفلسطينية على منصات المجتمع الدولي الغاشم الذي لا يريد معرفة مدى وحشية وهمجية العدوان الإسرائيلي.

وحشية الاحتلال الصهيوني

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين وكان هذا الحديث مخالف بكل قوة لحديث ترامب في الخارج الذي أعلن عن أن القدس عاصمة الاحتلال الصهيوني، ولهذا مصر تقف بجانب دولة فلسطين منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا، مشيرًا إلى أن قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ردًا قويًا على جرائم الاحتلال في حق الشعب والإنسانية الفلسطينية، حيث يمكن القول إن هذه القمة غيرت بشكل نسبي من الاتجاه العالمي من هذه الحرب".