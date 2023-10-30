الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التصديرى للحاصلات»: الصوامع وحوافز الفلاحين حققتا وفرة بالمحصول

الصوامع
الصوامع

أكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن تنوع مصادر ومناشئ القمح ساعد على توازن عمليات الشراء ووفرة المخزون فى مصر، وأن سعر الشراء المميز من الفلاح المصرى أسهم فى دفع الفلاح للتوسع فى زراعته، كما أن تطوير البحوث لاستنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية والقادرة على مكافحة الملوحة وتحمّل التغيرات المناخية- أسهم فى زيادة الإنتاجية.

وأوضح «النجارى»، لـ«الدستور»، أن وجود الصوامع مسألة مهمة جدًا للتخزين الآمن وتقليل الفاقد من القمح، لافتًا إلى أن الصوامع التى تم إنشاؤها فى السنوات الماضية تلعب دورًا حيويًا فى تخزين القمح، واستدامة إمدادات الغذاء.

وأضاف: «توفر الصوامع بيئة محكمة لتخزين القمح، ما يساعد فى الحفاظ على جودته وقيمته الغذائية، ويتم ضبط درجة حرارة ورطوبة الصوامع بشكل مناسب للحفاظ على سلامة الحبوب وتقليل التلف، وتسهم تلك الصوامع فى تخزين كميات كبيرة من القمح لفترات طويلة، مما يضمن توافره فى الأوقات التى يكون فيها الإنتاج أقل أو فى حالات الطوارئ».

وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من القمح يبلغ ٩ ملايين طن سنويًا، فيما يبلغ الاستهلاك نحو ١٩ مليون طن سنويًا، ما يضطر الدولة إلى استيراد الفارق من الخارج لسد الفجوة. واستطرد: «ليس من الممكن الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، ولكن يجرى العمل على إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل نسبة الاستيراد، خاصة أن القمح الرخيص أصبح يسجل بين ٢٠٠ و٣٠٠ دولار للطن الواحد». 

وأكمل: «فى ظل محدودية المياه والأرض، يفضل حاليًا عمل خريطة زراعية تحقق أكبر عائد ممكن من وحدة المساحة ووحدة المياه، لتلبية متطلبات السوق الداخلية، وتوسيع القدرة على تصدير المنتجات الغذائية التى يمكن تصديرها».

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة

"الكورنيت": صاروخ حماس الذى يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟