الأربعاء.. انطلاق فعاليات معرض "عالم الديكوباج" بالبيت الروسي في القاهرة

يفتتح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، ود. ريهام عمران الامين العام لنقابة التشكيلين وشريف جاد الامين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية معرض "عالم الديكوباج " الذى ينظمه ملتقى الصحبة برئاسة الفنانة سمر سمير وذلك في السابعة مساء الأربعاء الأول من نوفمبر بقاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة.

ومن جانبه، أشار جاتين إلى أن البيت الروسي بالقاهرة يرحب دوما بالفنانين المصريين لتقديم ابداعاتهم، كما رحب جاتين بالتعاون مع ملتقى الصحبة للمرة الثانية بعد ان نجحوا في تنظيم معرض في حب روسيا العام الماضي.

كما صرحت الفنانة سمر سمير قوميسير المعرض ورئيس ملتقى الصحبة، بأن المعرض يقدم 80 عملا فنيا لـ 70 فنان من محافظات مصر المختلفة تتناول مشاهد من الحضارة المصرية والحضارة الروسية بالاضافة الي العديد من الاعمال جاءت تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته التى نعيشها الان.

حيث قرر الفنانون ان اللوحات التى ستباع سوف يرسل عائدها الى الهلال الاحمر لدعم الشعب الفلسطيني، كما اشارت ان خلال المعرض سوف تقام 3 ورش فنية مجانية للاطفال الروس والمصريين في موضوعات الرسم، والديكوباج، والورد الروسي.

وقدمت سمر سمير الشكر للجنة التحضيرية للمعرض التى ضمت المستشار الفنى عادل بينيامين، والمستشار الاعلامي الفنانة نهى محفوظ، ومصمم الجرافيك سارة تركي، ومسئولة السوشيال ميديا مى وحيد، ومسئولى الادارة عبير محمد، وهبه عبد الرسول، كما قدمت الشكر للبيت الروسي بالقاهرة على احتضانه لملتقى الصحبة للعام الثاني على التوالي.