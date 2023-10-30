الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. انطلاق فعاليات معرض "عالم الديكوباج" بالبيت الروسي في القاهرة

ملتقى الصحبة
ملتقى الصحبة

يفتتح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، ود. ريهام عمران الامين العام لنقابة التشكيلين وشريف جاد الامين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية معرض "عالم الديكوباج " الذى ينظمه ملتقى الصحبة برئاسة الفنانة سمر سمير وذلك في السابعة مساء الأربعاء الأول من نوفمبر بقاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة.

ومن جانبه، أشار جاتين إلى أن البيت الروسي بالقاهرة يرحب دوما بالفنانين المصريين لتقديم ابداعاتهم، كما رحب جاتين بالتعاون مع ملتقى الصحبة للمرة الثانية بعد ان نجحوا في تنظيم معرض في حب روسيا العام الماضي.

كما صرحت الفنانة سمر سمير قوميسير المعرض ورئيس ملتقى الصحبة، بأن المعرض يقدم 80 عملا فنيا لـ 70 فنان من محافظات مصر المختلفة تتناول مشاهد من الحضارة المصرية والحضارة الروسية بالاضافة الي العديد من الاعمال جاءت تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته التى نعيشها الان.

حيث قرر الفنانون ان اللوحات التى ستباع سوف يرسل عائدها الى الهلال الاحمر لدعم الشعب الفلسطيني، كما اشارت ان خلال المعرض سوف تقام 3 ورش فنية مجانية للاطفال الروس والمصريين في موضوعات الرسم، والديكوباج، والورد الروسي.

txt

المركز الثقافى الروسى يحتفل بالذكرى الــ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو

وقدمت سمر سمير الشكر للجنة التحضيرية للمعرض التى ضمت المستشار الفنى عادل بينيامين، والمستشار الاعلامي الفنانة نهى محفوظ، ومصمم الجرافيك سارة تركي، ومسئولة السوشيال ميديا مى وحيد، ومسئولى الادارة عبير محمد، وهبه عبد الرسول، كما قدمت الشكر للبيت الروسي بالقاهرة على احتضانه لملتقى الصحبة للعام الثاني على التوالي.

 

مراد جاتين ريهام عمران الامين العام لنقابة التشكيلين شريف جاد الامين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية معرض عالم الديكوباج ملتقى الصحبة لفنانة سمر سمير

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

سرايا القدس: مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة