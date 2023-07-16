المركز الثقافي الروسي يحتفل بالذكرى الــ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو

احتفلت فرقة "البنادرة" بالذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا بتقديم احتفالية غنائية في أمسية فنية رائعة على مسرح "تشايكوفسكي" بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وذكر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة - في بيان، اليوم الأحد - أن الفرقة قدمت مجموعة من الأغاني المصرية الأصيلة ذات الطابع الشعبي والوطني، كما قدمت "صوليست" لأصوات متميزة، وصاحبهم على العزف الموزع الموسيقي محمد حزين على الجيتار، وداليا حافظ على العود، ومصطفى معتز بيزجيتار، وسيف وائل كيبورد، ومصطفى كرم عازف رق، وأحمد علي عازف إيقاع بقيادة المايسترو محمد عزت.

ورحب مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مراد جاتين بعودة "البنادرة" للمسرح الروسي، مؤكدًا أن الموسيقى والتراث الغنائي الشعبي إحدى أدوات القوى الناعمة في التواصل بين الثقافتين.