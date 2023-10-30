الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

درع للشهداء.. رسالة من جورج قرداحي لغزة من "سيمفوني للفنون"

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

قالت نرمين ميشيل، المستشار الإعلامى لمهرجان سيمفونى للفنون الإعلامى جورج قرداحى عبر خلاله كلمته عن مدى ساعدته بحضوره اليوم فى دورته الرابعة وما قدمه المهرجان من فقرات فنية وترانيم وإلحان وقدم التحية لأسرة مهرجان سيمفونى على الجهد المبزول لوصل هذا الصرح بهذا الشكل المشرف.

أشارت ميشيل إلى أن قرادحى أعرب عن حزنة لما  يحدث فى غزة من إعتداء عليهم وقتل وقصف واستهداف للاطفال والنساء بشكل وحشى بدون رحمة ولا أنسانية وأن غزة هى من تكتب التاريخ بماء أولادها وتضحيتها فان أهل غزة انتصور على الموت بأرداتهم وشجاعتهم وتمسكهم بحقهم فى أرضهم ووطنهم فلسطين.

وأهدى جورج قرداحى درع تكريم مهرجان سيمفونى لشهداء غزة ولبنان موجهآ لهم رسالة "يا غزة البطلة كل شيخ فى الدنيا يرقع أمام تضحيات شعبك البريئ والعظيم والشامخ هذا الشعب الذى واجهه بدمائه رسالة طاهرة إلى العالم أجمع وإلى المحتل الغاصب رسالة تقول إن هذه القضية التى قد أرتوت بدماء الشهداء والأبرياء تقدست ولم تنتهِ ولم تقوى عليها كل مؤامرات الدنيا وستبقى قضية العربالأولى والأخيرة.

فقد أقيم أمس مهرجان سيمفوني للفنون على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أحتفالية لتكريم الاعلاميين بحضور عدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وقال ملاك منسي مؤسس ورئيس مهرجان سيمفوني للفنون إنه تم تأسيس المهرجان منذ 4 سنوات، وقد جاءت فكرة ورؤية المهرجان لإقامة احتفالية عن تكريم رواد الترانيم والألحان في الكنيسة القبطية إيمانًا منا بالدور الذي يقومون به.

نرمين ميشيل لمهرجان سيمفونى جورج قرداحي سيمفونى للفنون مهرجان سيمفوني

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