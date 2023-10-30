الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالاسم والسعر.. مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية

احمد كمال
احمد كمال

كشف د.أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار وتصل إلى 48 صنفًا لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% لمدة 6 أشهر؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

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أوضحت الوزارة في بيان، قائمة بأسعار السلع، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

1- سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيهًا مقابل سعر تراوح من  35 و40 جنيهًا قبل التخفيض

2 - زيت طعام خليط هدية700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل 40 إلى 42 جنيهًا

3- زيت طعام خليط قلية 700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل سعر ترواح من 40 إلى 42 جنيهًا

4 - زيت طعام خليط الممتاز700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض بدلًا من  سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من  سعر تراوح بين  54 و56 جنيهًا  

6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

 7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من  سعر تراوح بين  54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1  لتر  بـ42 جنيهاُ بدلًا من  52.5 جنيه
9 -زيت غالية 1 لتر بـ38.5  بدلًا من  48 جنيها.

10 -زيت مرجانة 900 مللي 39.25 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.

11 – زيت مرجانة 800 ملي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيه.

12 -زيت غالية 700 ملي بـ32 جنيهًا بدلًا من  40 جنيهًا.

13-حلوة زيت خليط700ملي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهاَ.

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه 
15- هنادي زيت خليط 700مللي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهًا

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من  53.5 جنيه 
17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلًا من  61.5 جنيه 
18 - عبور الند جبنة500جرام بـ 31.5 جنيه بدلًا من  33 جنيها

19- عبور لاند  جبنة250جرام بـ 16.5 جنيه بدلًا من  18 جنيهًا 
20 -عبور لاند  جبنة125   جرام بـ 9.5 جنيه بدلًا من  11 جنيها

21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهًا بدلًا من  15 جنيهًا
22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهًا بدلًا من  16 جنيهًا

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلًا  36 جنيهًا 
24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهًا بدلًا من  26.75 جنيه 
25 -  دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهًا
26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من  17.5 جنيه 
27 - حليب بخيرة 1  كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهًا بدلًا من  34 جنيها
28 - عبور لاند  كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا 
29 - عبور لاند  كامل الدسم 1  لتر بـ 34.5 جنيه بدلًا من 35
30 -  كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا
31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهًا

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32- مكرونة ستار400جرام بـ 8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه
33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 23.5 جنيه 
34- مكرونة كايرو400جرام بـ 6.7 جنيه بدلًا من 9.5
35-  مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا 
36- بساطة مكرونة  1 ك بـ 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيه
37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه 
38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهات
39 - دواجن محلي  مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا 
40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا 
41 -  حبات فول معبأ500 جرام  بـ 12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا 
42 - حبات فول معبأ 1 كيلو  بـ  20 جنيه بدلًا من 24.5 جنيه 
43- حبه حبه عدس اصفر  500 جرام بـ 22 جنيهًا بدلًا من 30  جنيه 
44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلًا من 41.5 جنيه 
45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ  22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا 
46 – ارز  مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 25 جنيهًا
47- المطبخ1 كيلو ارز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا 
48 - الريف1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا

مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية

مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
مبادرة لتخفيض 7 مجموعات سلعية أساسية
السلع الغذائية مبادرة مجلس الوزراء مجموعات سلعية قائمة بأسعار السلع سعر المستهلك زيت طعام خليط

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